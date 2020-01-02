Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE

По крайней мере об этом заявило тайваньское издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники в Apple. Вполне вероятно, что это “утка”, но учитывая, как много устройств компания намерена показать осенью, вполне вероятно, что слухи, которые распространяет издание, также окажутся верными.

Напомним, что прежние утечки говорили о том, что новый доступный iPhone назовут iPhone 9, при этом в качестве примера для дизайна новинки выступит iPhone 8, поступивший в продажу в далеком 2017 году. Отличительной особенностью новинки должен стать мобильный процессор Apple A13, впервые появившийся в iPhone 11-й серии.