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Apple готовит сразу два недорогих смартфона на смену iPhone SE
iPhone 9 и 9 Plus?
iPhone SE второго поколения — одно из самых ожидаемых устройств первой половины текущего года. Apple сумела создать вокруг смартфона настолько плотную атмосферу таинства и желания, что фанаты компания однозначно позволят яблочной корпорации установить очередной рекорд во время запуска нового недорогого iPhone. Но судя по последним данным, в марте 2020 года будет выпущен не один, а сразу два iPhone SE 2.
По крайней мере об этом заявило тайваньское издание DigiTimes, ссылаясь на собственные источники в Apple. Вполне вероятно, что это “утка”, но учитывая, как много устройств компания намерена показать осенью, вполне вероятно, что слухи, которые распространяет издание, также окажутся верными.
Напомним, что прежние утечки говорили о том, что новый доступный iPhone назовут iPhone 9, при этом в качестве примера для дизайна новинки выступит iPhone 8, поступивший в продажу в далеком 2017 году. Отличительной особенностью новинки должен стать мобильный процессор Apple A13, впервые появившийся в iPhone 11-й серии.