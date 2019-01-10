Apple и Google компенсируют подорожание игр и приложений из своего кармана

Компании Apple и Google не стали повышать цены в российских онлайн-магазинах App Store и Google Play, несмотря на повышение ставки НДС.

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая ставка НДС — 20% вместо прежних 18%. Цены в магазинах в основном остались прежними и они уже включают НДС.

Например, стоимость подписки на музыкальный сервис Apple Music сохранилась на уровне 169 рублей. Но если рассмотреть квитанции от магазина, то можно заметить, что конечная стоимость для покупателей не изменилась, а стоимость подписки без НДС снизилась — с 143,22 до 140,83 рубля. Аналогичная картина наблюдается и с подпиской сторонних разработчиков, например, книжного сервиса Bookmate.

Компания Google также сохранила стоимость подписки на а YouTube Premium с включённым НДС. Таким образом, Apple и Google взяли на себя разницу в НДС, не став повышать цены.