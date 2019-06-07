Ferra
Телефоны
Сегодня 16:50

Apple и Huawei оказались лидерами по надёжности смартфонов

Они реже всего ломаются в первые два года

Компания Harris Interactive выяснила, какие смартфоны самые надёжные в процессе эксплуатации.

Для этого специалисты изучили 130 050 случаев послепродажных обращений клиентов крупной европейской розничной сети электроники Darty. В результате, был создан список брендов, которые требуют меньше всего гарантийного ремонта за среднестатистический двухлетний гарантийный срок.

Первые два места заняла компания Huawei и её подшефный бренд Honor. Причём Honor оказался лидером и обогнал Huawei. На третьем месте расположилась Apple. У этих трёх брендов наблюдается самый низкий процент отказов и поломок. Таким образом, на время первых двух лет использования смартфоны Honor, Huawei и iPhone можно считать самыми надёжными.

Также отмечается, что средняя продолжительность владения смартфоном сейчас составляет три года. То есть, смартфоном теперь дольше пользуются, прежде чем «дозреют» до покупки нового.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...