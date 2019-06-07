Apple и Huawei оказались лидерами по надёжности смартфонов

Компания Harris Interactive выяснила, какие смартфоны самые надёжные в процессе эксплуатации.

Для этого специалисты изучили 130 050 случаев послепродажных обращений клиентов крупной европейской розничной сети электроники Darty. В результате, был создан список брендов, которые требуют меньше всего гарантийного ремонта за среднестатистический двухлетний гарантийный срок.

Первые два места заняла компания Huawei и её подшефный бренд Honor. Причём Honor оказался лидером и обогнал Huawei. На третьем месте расположилась Apple. У этих трёх брендов наблюдается самый низкий процент отказов и поломок. Таким образом, на время первых двух лет использования смартфоны Honor, Huawei и iPhone можно считать самыми надёжными.