Apple и Samsung подняли цены на смартфоны из-за роста НДС

Компании Apple и Samsung начали повышать в России цены на свою продукцию. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Напомним, с 1 января 2019 года в России начала действовать новая ставка НДС — 20% вместо прежних 18%. С начала года Apple увеличила цены в своём официальном интернет-магазине, а Samsung — на некоторые смартфоны, в том числе и на флагманский Galaxy Note 9.

В онлайн-магазине Apple цены выросли равномерно приблизительно на 1,7%, в том числе на iPhone XR, XS, XS Max и ноутбук Macbook Air. Так, iPhone XR подорожал с 64 990 до 66 092 рублей.

Подорожание Samsung более избирательно. Например, Galaxy Note 9 подорожал более чем на 2% с 69 990 до 71 490 рублей за модель с 128 ГБ. Пресс-служба компании подтвердила журналистам, что с 1 января 2019 года цены в онлайн-магазине компании на некоторые модели смартфонов «изменились избирательно». Также представитель уточнил: «При новом ценообразовании учитывались изменения НДС. На бытовую технику и ТВ цены не изменились. На услуги в официальных сервисных центрах — тоже».