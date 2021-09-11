Apple: iPhone сломается, если возить его на рулевом креплении мотоцикла

Как отмечает источник, в основном «яблочные» гаджеты устанавливают на руль для навигации. И не понятно, почему Apple предупреждает о такой ситуации впервые, учитывая, что уже давно многие пользователи пишут об этом. Прежде всего это касается мощных мотоциклов, популярных в США. Поэтому производитель утверждает, что высокоамплитудные вибрации, передающиеся на руль при движении, могут разрушить камеру айфона.

Компания заявила, что оптическая стабилизация изображения (OIS) и автофокус (AF) могут быть повреждены в результате длительного воздействия высокоамплитудных вибраций. OIS камеры позволяет гироскопу устройства реагировать на движение. В свою очередь, гироскоп изменяет угол наклона и объектив перемещается соответствующим образом, чтобы предотвратить размытие. Поскольку при езде на мотоцикле это происходит постоянно, устройство может выйти из строя.

При этом в рекомендациях Apple сказано, что для мопедов и скутеров стоит приобрести крепление с гасителем вибрации, чтобы снизить риск повреждения, или просто использовать другое GPS-устройство.