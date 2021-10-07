Apple искусственно создаст дефицит старых моделей iPhone

В материале MacRumors, ссылающемся на отчет отраслевого медиа DigiTimes, прогнозируется спад поставок старых смартфонов Apple, что обусловлено новой политики американского гиганта. Сообщается, что компания заключила сделку с основным поставщиком чипов TSMC, увеличив заказы на производство процессоров Apple A15 Bionic, используемых iPhone и iPad нового поколения. Причем соглашение о росте производства было заключено с условием сокращения производства старых чипов.

“Apple уменьшила количество заказов на чипы для iPhone старшего поколения, параллельно нарастив объемы производства процессоров для своего iPhone 13”, — сообщается в материале источника.