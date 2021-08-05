Apple исправила конструктивный недостаток камеры в iPhone обновлением прошивки

Речь идёт о бликах от объектива, с которыми столкнулись многие владельцы iPhone XS, iPhone 11 и даже iPhone 12, пишет РИА Новости. Связано это было с достаточно сложной системой линз, используемой при производстве смартфонов. Именно она вызывала оптический эффект, который портил итоговые снимки.

Теперь же, благодаря искусственному интеллекту, проблема будет решена с выходом iOS 15. Что интересно, учитывая, что речь идёт об Apple, новая функция по итогу станет доступна лишь владельцам новых iPhone. По крайней мере, подобное предполагает часть сообщества.