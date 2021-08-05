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Сегодня в 16:28

Apple исправила конструктивный недостаток камеры в iPhone обновлением прошивки

Возможности искусственного интеллекта не перестают удивлять
Прямо сейчас Apple продолжает тестировать новейшую iOS 15. Участники беты сообщили, что исправит конструктивный недостаток iPhone. То есть пользователям не придётся прибегать к аппаратным ухищрениям для этого.
Apple исправила конструктивный недостаток камеры в iPhone обновлением прошивки

Речь идёт о бликах от объектива, с которыми столкнулись многие владельцы iPhone XS, iPhone 11 и даже iPhone 12, пишет РИА Новости. Связано это было с достаточно сложной системой линз, используемой при производстве смартфонов. Именно она вызывала оптический эффект, который портил итоговые снимки.

Теперь же, благодаря искусственному интеллекту, проблема будет решена с выходом iOS 15. Что интересно, учитывая, что речь идёт об Apple, новая функция по итогу станет доступна лишь владельцам новых iPhone. По крайней мере, подобное предполагает часть сообщества.