Apple избавит будущие iPhone от выступающих над корпусом камер

Компания запатентовала две технологии, которые называются “система складных глаз”, содержащие три или пять “преломляющих линз”. Разработанные патенты демонстрируют линзу через призму, таким образом нет необходимости размещать их на задней панели смартфона. Данный патент позволит производителям уменьшить размер выступа камеры, который был необходим для удерживания всего оборудования, в частности оптического стабилизатора фотографий, а также сборку автофокуса.

Установка, состоящая из трех элементов оснащена фокусным расстоянием от 80 до 200 мм, а также имеет поле зрения от 18 до 28 градусов, что, в свою очередь, делает его совершенным для телеобъектива. Пятиэлементная установка больше применима в качестве базовой “широкой” камеры. Исходя из патентов можно предположить, что Apple планирует разместить новую камеру в боковой части смартфона. Напомним, что новые патенты компании не гарантируют их реализацию.