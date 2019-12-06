Apple избавится от разъемов и проводов в новых iPhone

По данным авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, Apple уже во второй половине 2021 года выпустит iPhone, который помимо всего прочего будет выделяться отсутствием каких-либо разъемов, в том числе и Lightning. Заряжаться устройство будет беспроводным методом. В первой половине того же года Apple должна представить увеличенную версию продолжения культового iPhone SE — iPhone SE Plus. Смартфон получит безрамочный дизайн, но при этом не будет оснащен системой распознавания лиц Face ID, а вместо этого получит фирменный сканер отпечатков пальцев Touch ID, который расположится в кнопке включения сбоку.

Напомним, что чуть ранее стало известно о том, что начиная с 2020 года Apple начнет выпускать свои смартфоны дважды за год: в первой и второй половинах года. Таким образом компания намерена противостоять конкуренции со стороны китайских производителей, выпускающих свои флагманские устройства по несколько раз за год.