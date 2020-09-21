Apple изобрела чехол, твердеющий при падении с высоты

Добиться столь необычного свойства внутри чехла удалось благодаря использованию крайне сложной (на фоне аналогов) конструкции. Так, в самом корпусе девайса будет размещаться специальный процессор, магнитная цепь и магниточувствительный слой, который и запускает матрицу. Также в патенте технологии заявляется, что при создании чехла особое внимание будет уделено созданию плотности между чехлом и телефоном.

Процесс “затвердевания” будет проходить таким образом, что при изменении положения смартфона в пространстве, магнитные частицы будут перестраиваться, меняя тем самым жесткость чехла. Стоит отметить, что на данный момент нет никакой информации о сроках запуска нового аксессуара в продажу и его примерной стоимости.