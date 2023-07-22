Apple изобрела iPhone будущего, который можно скрутить в трубочку

Такое стекло позволит не просто использовать складные iPhone, но сворачивать их в трубочку для более удобной переноски. Причём использовать айфон можно будет и в полусвёрнутом состоянии — для просмотра уведомлений и какой—либо ещё информации на экране.

Как скоро технология увидит свет, и будет ли вообще реализована, неизвестно. Apple часто регистрирует патенты на различные инновационные решения, которые так и остаются идеями.