Apple изобрела «невидимую чёлку» для iPhone

«Фотодетекторы интегрированные в объединённые платы тонкоплёночного транзистора» — примерно такой заголовок имеет свежий патент компании. Если кратко, то купертиновцы работают над внедрением системы Face ID непосредственно «за дисплеем», пишет AppleInsider. При этом новая технология может быть использована и для создания подэкранного Touch ID — того самого сканера, который в Android-смартфонах был реализован ещё в 2019 году.