Телефоны
Сегодня в 06:32
Apple изобрела «невидимую чёлку» для iPhone
Осталось дождаться её появления в серийном аппарате
В сети появилась информация о свежем патенте Apple. Его суть заключается в создании технологии, которая позволила бы реализовать «невидимую чёлку» в грядущих iPhone, а также подэкранный сканер отпечатка пальцев Touch ID.
«Фотодетекторы интегрированные в объединённые платы тонкоплёночного транзистора» — примерно такой заголовок имеет свежий патент компании. Если кратко, то купертиновцы работают над внедрением системы Face ID непосредственно «за дисплеем», пишет AppleInsider. При этом новая технология может быть использована и для создания подэкранного Touch ID — того самого сканера, который в Android-смартфонах был реализован ещё в 2019 году.
Напомним, что также последние утечки утверждают, что Apple вовсю работает над собственным гибким смартфоном. Устройство ожидается в 2022 году, одновременно с линейкой iPhone 13. Слухи приписывают новинке поддержку Apple Pencil, а также, возможно, форм-фактор раскладушки на манер Samsung Galaxy Z Flip или Motorola RAZR.