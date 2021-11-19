Apple изобрела полностью стеклянные iPhone и компьютер Mac

Оказалось, что бюро по патентам и товарным знакам США выдало Apple документ, подтверждающий право на изобретение полностью стеклянных часов Apple Watch, iPhone и компьютеров Mac Pro.

Так, официальные бумаги описывают iPhone, в котором будет использоваться экран со всех сторон. При этом его боковые грани будут чувствительны к силе нажатия — подобное Google уже реализовывала в нескольких поколениях смартфонов Pixel.