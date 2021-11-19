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Apple изобрела полностью стеклянные iPhone и компьютер Mac

Инженеры компании явно находятся на волне экспериментов
Пока большая часть пользователей обсуждает, какое железо Apple будет использовать в новых гаджетах, в сети появилась информация о патенте компании совершенно другого толка.
Apple изобрела полностью стеклянные iPhone и компьютер Mac

Оказалось, что бюро по патентам и товарным знакам США выдало Apple документ, подтверждающий право на изобретение полностью стеклянных часов Apple Watch, iPhone и компьютеров Mac Pro.

Так, официальные бумаги описывают iPhone, в котором будет использоваться экран со всех сторон. При этом его боковые грани будут чувствительны к силе нажатия — подобное Google уже реализовывала в нескольких поколениях смартфонов Pixel.

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При этом функциональные особенности стеклянных Apple Watch и Mac Pro пока неизвестны. Эксперты полагают, что в случае с компьютером речь будет идти сугубо о декоративном характере применения стекла в корпусе.

Источник: 9to5Mac
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