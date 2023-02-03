Apple изобрела устройство для удобной печати на клавиатуре смартфона

Патент предполагает, что традиционная сенсорная клавиатура может оказаться непрактичной, так как набор текста на ней может быстро надоесть и вызвать раздражение. И для того, чтобы решить эту проблему, Apple изобрела небольшие жгуты, которые пользователю надо будет носить на пальцах.

При этом жгутов будет ещё одна практичная особенность — поскольку сенсорные экраны подвержены износу из-за постоянного давления пальцев, жгуты уменьшат данное воздействие на дисплей.