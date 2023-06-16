Apple изобрела защищённый от царапин iPhone

Apple изобрела защищённый от царапин iPhoneЖдём его появления на рынке
Apple разработала новый патент, который может привести к созданию iPhone, не требующего защитного чехла.
Отметим, что ещё Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, т.к. считал iPhone слишком красивым, чтобы прятать его в защитной «оболочке».
Свежий же патент описывает «устойчивую к истиранию» поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям, что устраняет необходимость в использовании непривлекательных чехлов.
В документе показан пояс из микробусин, защищающих мягкие части корпуса iPhone и выступающих над его задней панелью.
Предлагается создать эти «устойчивые к истиранию» бусины из различных материалов, включая металлы, стекло и керамику. Возможно, задняя панель iPhone будет выполнена из пластикового материала, в который будут встроены шарики.
Стоит отметить, что это всё лишь патенты. И финальный вариант дизайна, как и сроки релиза подобного устройства, пока что остаются неизвестными,