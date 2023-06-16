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07:20, 16 июня 2023
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Apple изобрела защищённый от царапин iPhone

Ждём его появления на рынке

Apple разработала новый патент, который может привести к созданию iPhone, не требующего защитного чехла.

Отметим, что ещё Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, т.к. считал iPhone слишком красивым, чтобы прятать его в защитной «оболочке».

Свежий же патент описывает «устойчивую к истиранию» поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям, что устраняет необходимость в использовании непривлекательных чехлов.

В документе показан пояс из микробусин, защищающих мягкие части корпуса iPhone и выступающих над его задней панелью.

Apple изобрела защищённый от царапин iPhone
Daily Mail

Предлагается создать эти «устойчивые к истиранию» бусины из различных материалов, включая металлы, стекло и керамику. Возможно, задняя панель iPhone будет выполнена из пластикового материала, в который будут встроены шарики.

Стоит отметить, что это всё лишь патенты. И финальный вариант дизайна, как и сроки релиза подобного устройства, пока что остаются неизвестными,

Источник:Daily Mail
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