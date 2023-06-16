Apple изобрела защищённый от царапин iPhone

Отметим, что ещё Стив Джобс, основатель компании, высказывался о своей нелюбви к чехлам, т.к. считал iPhone слишком красивым, чтобы прятать его в защитной «оболочке».

Свежий же патент описывает «устойчивую к истиранию» поверхность, которая меньше подвержена царапинам и потертостям, что устраняет необходимость в использовании непривлекательных чехлов.

В документе показан пояс из микробусин, защищающих мягкие части корпуса iPhone и выступающих над его задней панелью.