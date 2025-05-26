Apple кардинально изменит дизайн iPhone к 2027 году

Тем не менее разработка подобной технологии сопряжена с рядом сложностей. Камер, находящиеся под экраном, пока что не показывают высокого качества снимков и видео. Перемещение компонентов Face ID за экран может повлиять на точность распознавания лица. Ранее попытки других производителей внедрить такую конструкцию не привели к широкому распространению из-за падения качества. Apple может столкнуться с аналогичными проблемами и отказаться от новшества, если оно не пройдет внутренние тесты.

Переход к полностью «чистому» экрану будет происходить поэтапно. Уже в 2026 году в моделях iPhone планируется уменьшение выреза — фронтальная камера получит форму «дырки», как у многих Android-смартфонов. В 2025 году ожидаются минимальные изменения во внешнем виде.

В серии iPhone 18, по слухам, все компоненты Face ID будут скрыты под экраном, за исключением камеры. Пока неизвестно, как это скажется на работе функции распознавания лица. Если технология не будет соответствовать стандартам Apple, компания может отменить запуск таких устройств.