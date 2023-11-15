Apple хотела выпустить iPhone 9 вместо iPhone X со сканером отпечатка пальцев на задней крышке

Устройство, которое, по слухам, должно было стать первым iPhone без рамок и кнопок, существенно отличался от своих предшественников по дизайну.

В iPhone 9 предполагалось отказаться от кнопки Home, которая была характерна для предыдущих моделей iPhone, и перенести датчик отпечатков пальцев на заднюю панель, как во многих Android-смартфонах того времени.