Apple хвастает яркими цветами дисплея iPhone XR в новой рекламе

Компания Apple опубликовала на своём официальном видеоканала YouTube новый видеоролик «Цветное наводнение» (Color Flood), рекламирующий смартфон iPhone XR, самую доступную модель из новинок 2018 года.

Под музыку Come Along Космо Шелдрейка огромный поток наряженных в разноцветные костюмы людей бежит в пустом городе, преодолевая различные препятствия, и оказывается на экране iPhone XR.