Apple может добавить возможность записи звонков в iPhone

Однако стоит отметить, что с записью звонков в разных странах дела обстоят не так-то просто. Так, по словам американского регулятора, запись звонков разрешена лишь в том случае, если второй пользователь осведомлен о ней. В то же время, в Австралии и Индии обычные пользователи не имеют права записывать звонки. Это, к слову, может говорить о том, что даже если в iOS 14 данная функция будет реализована - пользоваться ей смогут не все пользователи.