Apple может лишиться $2 млрд за замедление iPhone

Компания обвиняется в сокрытии всплывших из-за этого дефектов в работе аккумуляторов, иск предполагает выплату пострадавшим пользователям $2 млрд. Как утверждает Гутманн, Apple тайно устанавливала на айфоны специальные приложения для регулировки работы батарей.

Сама компания подала аппеляцию, признав только проблемы с аккумуляторами в небольшом количестве iPhone 6s; вендор предложил бесплатно заменить аккумуляторы в проблемных смартфонах.

При этом Apple признала, что приложение для управления питанием iPhone 6s снизило производительность на 10%. Но это не предмет иска на $2 млрд.