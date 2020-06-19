Apple может отказаться от названия iPhone

Источником этой утечки стал редактор известного интернет-ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, который в свое время предсказал практически всю техническую составляющую еще не вышедшего на тот момент Samsung Galaxy S20 Ultra. Сейчас же он написал о том, что его данные говоря о переименовании линейки iPhone в Apple Phone:

«Я получил информацию о том, что Apple переименует iOS в iPhone OS, а iPhone в Apple Phone, и я не верю в это...», — заявил Вайнбах. При этом в его словах есть доля здравого смысла, так как если компания намерена переименовать iOS в iPhone OS, то какой смысл в отказе от названия iPhone?

В любом случае, все станет известно уже совсем скоро — в ближайший понедельник, 22 июня, Apple проведет онлайн-презентацию в рамках WWDC 2020, где и расскажет обо всех изменениях. В числе прочего, на мероприятии ожидается анонс iMac 2020 в новом дизайне (возможно, в стиле Pro Display XDR), а также долгожданных меток Apple AirTag для поиска миниатюрных предметов при помощи смартфона.