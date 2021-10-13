Apple может отменить выпуск десятков миллионов iPhone 13 из-за глобального дефицита микросхем

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Apple может отменить выпуск десятков миллионов iPhone 13 из-за глобального дефицита микросхемПроблема коснулась не только видеокарт и PlayStation 5
2021 год можно без зазрения совести назвать самым сложным с точки зрения доступности микросхем. Шутка ли — их дефицит дошёл и до Apple, из-за чего компания вынуждена сбавить обороты выпуска новеньких iPhone 13.
По данным источников Bloomberg, уже в этом году купертиновцы могут выпустить на 10 млн меньше iPhone последнего поколения из-за глобального дефицита чипов. Так, если изначально планировалось произвести около 90 млн единиц смартфонов за последние три месяца 2021-го, то сейчас прогнозы Apple заметно более скромные.
Напомним, что анонс iPhone 13 состоялся ещё 14 сентября. Вместе с телефонов, купертиновцы также представили «умные» часы Apple Watch 7 и обновлённые планшеты iPad и iPad mini.