Apple может отменить выпуск десятков миллионов iPhone 13 из-за глобального дефицита микросхем

По данным источников Bloomberg, уже в этом году купертиновцы могут выпустить на 10 млн меньше iPhone последнего поколения из-за глобального дефицита чипов. Так, если изначально планировалось произвести около 90 млн единиц смартфонов за последние три месяца 2021-го, то сейчас прогнозы Apple заметно более скромные.

Напомним, что анонс iPhone 13 состоялся ещё 14 сентября. Вместе с телефонов, купертиновцы также представили «умные» часы Apple Watch 7 и обновлённые планшеты iPad и iPad mini.