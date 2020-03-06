Apple может перенести запланированный на март анонс недорогого iPhone SE 2 из-за коронавируса
Так, инсайдеры утверждают, что американский техногигант уже принял решение выпустить новинку лишь во втором квартале текущего года в связи с задержками с поставками комплектующих. Задержки, в свою очередь, напрямую связаны со вспышкой коронавируса — из-за него многие заводы остановили свою деятельность, отправив работников “отдыхать” дома.
Напомним, что неофициальные данные гласят, что iPhone SE 2 может носить название iPhone 9, иметь дизайн iPhone 8, а в качестве “сердца” использовать прошлогодний фирменный процессора Apple A13. Его, к слову, компания использовала при разработке iPhone 11 и 11 Pro. Оперативной памяти в новинке ожидается 3 ГБ, а экран должен будет иметь размер 4,7 дюймов. Цена iPhone 9, согласно все тем же слухам, должна будет находиться на уровне 400-450 долларов.