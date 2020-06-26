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Apple может выпустить iPhone 12 по цене около 38 тысяч рублей
Видимо, компания вошла во вкус после iPhone SE 2020
В сети появилась информация, опубликованная достаточно авторитетными источниками, в которой говорится о том, что Apple может выпустить iPhone 12 по цене около 38 тысяч рублей.
Источником подобных данных стал аналитик инвестиционной банковской фирмы Wedbush Даниэль Айвс. Именно по его мнению, самый дешевый iPhone 12, лишенный поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G, может получить ценник в районе 549 долларов или 38 тысяч рублей.
Также в его отчете говорится о том, что в 2020 году Apple выпустит сразу четыре смартфона: iPhone 12 с 5,4-дюймовым экраном, 6,1-дюймовый iPhone 12 Max, 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max с самым огромным дисплеем в линейке на 6,7 дюймов.
Помимо экрана, в числе прочих отличий между разными моделями iPhone 12 будут значиться отсутствие/наличие тройной камеры, частоты обновления дисплея 120 Гц, а также технология производства этого самого экрана - IPS или OLED.