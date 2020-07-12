Apple может выпустить iPhone по цене китайских смартфонов среднего класса

Об этом в социальной сети Twitter написал инсайдер под ником [https://twitter.com/MauriQHD/status/1281995363826663429). Так, инсайдер сообщил о том, что Apple уже сейчас занята работой над смартфоном, который будет иметь более доступную стоимость. Более того, данный iPhone, как сообщается, будет даже дешевле актуальной модели iPhone SE.

Согласно опубликованной инсайдером информации, минимальная стоимость смартфона составит 200 долларов или 14 тыс рублей. Тогда как максимальная цена устройства, по словам источника, составит порядка 300 долларов или 21 тыс рублей. Что внешнего виду смартфона, предполагается, что он будет иметь аналогичный прошлым флагманам дизайн.