Apple может выпустить iPhone с гибким экраном

Более того, согласно обнародованным источником данным, компании заключили эксклюзивный контракт сроком на год, который подразумевает ограничение доступа других представителей рынка к соответствующей технологии. В сети полагают, что эта ситуация говорит о том, что Apple тоже заинтересована в выпуске устройств с гибким экраном, вроде Galaxy Z Fold 2.

Сами источники отмечают, что не стали бы рассчитывать на скорый выход гаджета с подобным форм-фактором от Apple. Предполагается, что компания выжидает, когда данная технология станет более совершенной и дешевой.