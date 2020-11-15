Apple может выпустить недорогой смартфон для конкуренции с Xiaomi

Со слов интернет-инсайдеров выходит, что уже в следующем году нас ждет анонс нового смартфона Apple в сегменте среднебюджетных девайсов — в том самом, в котором сейчас лидируют китайские производители, в особенности Xiaomi. Делаться это будет для того, чтобы закрепиться на новом для бренда рынке, который, в силу мирового финансового кризиса, явно будет пользоваться все большим спросом.

Отметим, что наиболее вероятным выглядит вариант, при котором таинственным недорогим смартфоном Apple окажется iPhone SE Plus. Именно о работе над ним весь 2020 год сообщает популярный аналитик Минг-Чи Куо, который неоднократно верно угадывал планы американской компании задолго до официальных анонсов.