Apple начала активно рекламировать «самое крепкое» стекло для iPhone 15

Опубликовано 28 января 2024, 15:00
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Apple начала активно рекламировать «самое крепкое» стекло для iPhone 15Хотя в айфонах это стекло используется уже давно
Австралийское подразделение Apple выпустило 30-секундный рекламный ролик с продвижением стекла, защищающего дисплей iPhone 15, которое компания назвала «самым крепким» стеклом для смартфонов. Это стекло Ceramic Shield, производимое компанией Corning.
Для его использования Apple отказалась от стекла Gorilla Glass, которое тоже производит Corning. Ceramic Shield сделано из керамических нанокристаллов и впервые было представлено в iPhone 12, а затем использовалось во всех последующих поколениях, кроме iPhone SE 3.
Примечательно, что в ролике, в котором по сюжету птица нападает на велосипедистку, женщина падает на землю, камни и куски грунта бьются об дисплей, но ничего не происходит. Похоже, реклама всё-таки посвящена не айфону — и так известно, что дисплей последних моделей защищён Ceramic Shield. Цель продвижения — именно стекло.
Специалисты считают, что Apple, вероятно, готовит покупателя к каким-то решениям. При этом неизвестно, будет ли эта реклама транслироваться в США.