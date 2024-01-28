Apple начала активно рекламировать «самое крепкое» стекло для iPhone 15

Для его использования Apple отказалась от стекла Gorilla Glass, которое тоже производит Corning. Ceramic Shield сделано из керамических нанокристаллов и впервые было представлено в iPhone 12, а затем использовалось во всех последующих поколениях, кроме iPhone SE 3.

Примечательно, что в ролике, в котором по сюжету птица нападает на велосипедистку, женщина падает на землю, камни и куски грунта бьются об дисплей, но ничего не происходит. Похоже, реклама всё-таки посвящена не айфону — и так известно, что дисплей последних моделей защищён Ceramic Shield. Цель продвижения — именно стекло.

Специалисты считают, что Apple, вероятно, готовит покупателя к каким-то решениям. При этом неизвестно, будет ли эта реклама транслироваться в США.