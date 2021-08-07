Apple начала использовать «оптическую иллюзию» на витринах с iPhone

Также компания выводит всю основную информацию об устройствах прямо на экран. Это позволило ей отказаться от описания характеристик аппарата, написанного на бумажке.

Интересно, как скоро нечто подобное появится в российских сетях? Отметим, что в та же М.Видео уже сейчас указывает в некоторых магазинах цену смартфонов прямо на экране самих устройств. Нововведение Apple тоже может оказаться интересной находкой.