Apple начала использовать «оптическую иллюзию» на витринах с iPhone

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Сегодня в 15:53
Apple начала использовать «оптическую иллюзию» на витринах с iPhoneВыглядит, конечно, свежо
В новейших iPhone 12 компания Apple внедрила новую технологию — магнитную зарядку MagSafe. Именно её купертиновцы решили использовать для того, чтобы их смартфоны «левитировали» в фирменных магазинах Apple Store.
Так, теперь новые iPhone прикрепляют к магнитной стойке, которая, создавая «оптическую иллюзию», создаёт эффект парения смартфонов в воздухе, пишет PhoneArena.
Также компания выводит всю основную информацию об устройствах прямо на экран. Это позволило ей отказаться от описания характеристик аппарата, написанного на бумажке.
Интересно, как скоро нечто подобное появится в российских сетях? Отметим, что в та же М.Видео уже сейчас указывает в некоторых магазинах цену смартфонов прямо на экране самих устройств. Нововведение Apple тоже может оказаться интересной находкой.