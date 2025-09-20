Apple начала наращивать производство iPhone 17 на фоне ажиотажа

По сообщениям американского издания The Information, фокус сместился с дорогих премиальных моделей на базовый телефон за $799; дорогие модели стоят от $1099 и имеют улучшенные функции, такие как лучшие материалы, камеры, процессоры и дисплеи. Но всё же число предзаказов на базовую модель побило рекорды последних лет

Известно, что Apple обратились к Luxshare Precision и своему основному производителю в Китае, Foxconn, чтобы увеличить ежедневное производство стандартного iPhone 17 примерно на 40%. Однако каких-либо официальных комментариев от Apple ещё не было.

Согласно источникам, Apple надеется, что новая линейка iPhone, включая iPhone Air, поможет увеличить продажи, так как последние годы рост продаж замедлился. Потребители стали реже обновлять свои телефоны, а новые модели предлагали лишь небольшие улучшения.

Доступный iPhone 17 имеет улучшенные экран и камеру, которые раньше были только у моделей Pro. Это сокращает разницу между базовой моделью и более дорогими версиями Apple. Отсюда и ажиотаж вокруг именно базовой модели.

Отмечается, что этот шаг показывает, что даже Apple, которая обычно предлагает более дорогие устройства, сталкивается с тем, что люди больше обращают внимание на цену. Это ставит под вопрос, сможет ли компания продолжать расти, предлагая только премиальные обновления. Аналитики считают, что продажи более дешёвых моделей могут снизить прибыль Apple, даже если это поможет компании сохранить свою долю на рынке.