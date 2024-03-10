Apple начала предлагать более выгодные суммы при выкупе поддержанных iPhone

Так, подержанный iPhone 14 Pro Max, который пользователь хочет обменять на новую модель, Apple теперь выкупает за $630, раньше цена составляла $620. За iPhone SE второго поколения Apple теперь даёт $90, раньше — $70.

Предлагаемая цена выкупа будет включена в сумму скидки при покупке пользователем нового айфона.

Но касается это только iPhone. Цены выкупа iPad и Apple Watch, наоборот, снизились. Например, сумма выкупа iPad снизилась с $260 до $250. На Apple Watch SE 2 — со $125 до $120, Apple Watch 7 — со $155 до $145, на Apple Watch Ultra цена выкупа снизилась с $390 до $365.