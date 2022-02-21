Apple начала предварительную сборку неанонсированного iPhone 14

Так, например, стало известно, что компания запустила первый этап производства iPhone 14. Это нужно для того, чтобы выяснить, какие недостатки есть у актуального дизайна устройства с точки зрения массового производства.

На этом этапе производители обычно собирают различные важные данные, например, сколько устройств можно производить в час, а в дальнейшем, на основе собранных данных, создать соответствующую процедуру контроля качества.

Напомним, что анонс iPhone 14 ожидается в сентябре 2022 года. Устройству приписывают отказ от выреза в форме «чёлки» под Face ID.