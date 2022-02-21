Apple начала предварительную сборку неанонсированного iPhone 14

Телефоны
Сегодня в 22:21
1 мин.
Apple начала предварительную сборку неанонсированного iPhone 14Процесс запущен
Несмотря на то, что анонс новеньких iPhone 14 намечен лишь на осень 2022 года, Apple уже сейчас вовсю трудится над новым поколением своих флагманов.
Так, например, стало известно, что компания запустила первый этап производства iPhone 14. Это нужно для того, чтобы выяснить, какие недостатки есть у актуального дизайна устройства с точки зрения массового производства.
На этом этапе производители обычно собирают различные важные данные, например, сколько устройств можно производить в час, а в дальнейшем, на основе собранных данных, создать соответствующую процедуру контроля качества.
Напомним, что анонс iPhone 14 ожидается в сентябре 2022 года. Устройству приписывают отказ от выреза в форме «чёлки» под Face ID.
Источник: PhoneArena