Apple начала продавать восстановленный iPhone X в России

В России начались официальные продажи восстановленных смартфонов iPhone X. Их предлагают уже несколько российских ритейлеров.

Восстановленные iPhone X помечены «как новый», они ощутимо дешевле новых аппаратов. Так, восстановленные iPhone X с 64 ГБ обойдётся в 58 990 рублей, а с 256 ГБ — в 68 990 рублей. Цена таких же новых моделей выше на 7 и 6 тысяч рублей соотвественно.

Напомним, восстановленный iPhone был возвращен Apple пользователем, его отправили на завод, заменили неисправные модули, если таковые были, поставили новый корпус и батарею, положили все это в новую упаковку. Устройство предлагает гарантию в 1 год и такой же, что и новый смартфон, набор новых аксессуаров в комплекте.