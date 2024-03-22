Apple начала продвигать сканер Face ID в новой рекламе iPhone 15

В ролике девушка отходит от обеденного стола, за которым собралась вся семья и родственники. В этот момент ей приходит сообщение от молодого человека, а iPhone 15 лежит возле сидящих за столом женщин. Родственницы пытаются открыть аппарат, чтобы тайком прочитать сообщение, но не могут этого сделать благодаря Face ID.

В течение ролика женщины пытаются открыти телефон несколько раз, но тщетно. Вероятно, поэтому у ролика шуточное название — «Nice Try!», или «Хорошая попытка!».

И, как только владелица устройства возвращается за стол, сразу отрывает девайс и читает сообщение.