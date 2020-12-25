Apple начала рассылать желающим взломанные iPhone

Происходить всё это будет в рамках программы Apple Security Research Device Program, а отдаваться специальная версия iPhone будет лишь в аренду — купить такое устройство не будет никакой возможности, пишет MacRumors. При этом срок хранения у себя взломанного девайса составит год — после этого разработчикам будет необходимо «продлевать» услугу.

Сообщается, что с помощью подобного устройства специалисты смогут тестировать различные функции девайса и моделировать сценарии взлома смартфона и iOS. При этом энтузиастам не придётся совершать для этого джейлбрейк девайса. Отметим, что по условиям соглашения, заключаемого с компанией Apple, исследователи не имеют права использовать специальную версию iPhone в качестве обычного телефона и передавать его третьим лицам.