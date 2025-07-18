Apple начала серийное производство антибликового покрытия для Pro-версий iPhone 17

Инсайдеры отмечают, что это может означать, что iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат обновлённую технологию покрытия экрана.

По информации от источника, который предоставил MacRumors «надёжную» информацию, Apple удалось добиться высокого уровня производства антибликового стекла, что позволит запустить массовое производство. Новая технология отображения будет доступна в флагманах iPhone 17 Pro и Pro Max, но не в базовом iPhone 17 или iPhone 17 Air.

Впервые слухи об антибликовом слое дисплея появились в 2024 году. Предполагается, что это покрытие более устойчиво к царапинам, чем текущий «айфоновский» Ceramic Shield, поэтому модели iPhone 17 с этой технологией будут более долговечными.

MacRumors пишет, что в начале 2025 года у Apple возникли проблемы с масштабированием процесса нанесения покрытия на дисплеи, и казалось, эта функция будет исключена. Добавление антибликового слоя оказалось слишком сложным и замедляло производство. Однако процесс был оптимизирован, и теперь это стало возможным.

Как отмечается, текущие модели iPhone имеют олеофобное покрытие, устойчивое к отпечаткам пальцев, и Ceramic Shield, но Apple не уделяет особого внимания антибликовому покрытию дисплеев iPhone, в отличие от iPad и Mac.