Apple начала тестирование 200 Мп датчика основной камеры для айфонов

Обозреватели напомнили, что корейский вендор первым представил смартфон с камерой 200 Мп, что стало новым этапом «в конкуренции мегапикселей». Теперь другие бренды также применяют этот высокоразрешающий сенсор, включая Apple, которая, согласно Digital Chat Station, тестирует 200 Мп камеру. Инсайдер считает, что этот сенсор, скорее всего, будет использоваться для основной камеры.

Преимущества использования такой камеры включают больше возможностей для кадрирования и качественный цифровой зум. Кроме того, сенсоры Isocell HP3 позволяют снять изображение с 4-кратным зумом без потери качества.

Это может позволить Apple уменьшить количество камер в более дешёвых моделях iPhone, при этом сохраняя хороший зум. Вероятно, Apple также будет использовать 200 Мп камеру в моделях Pro для заполнения пробела в 5-кратном зуме.

«У использования 200-мегапиксельной основной камеры есть несколько преимуществ. Съёмка в полном разрешении даст пользователям больше возможностей для последующего кадрирования по сравнению с 48- или 50-мегапиксельными снимками. При этом снимки с полным разрешением не всегда выглядят великолепно даже в идеальных условиях», — отмечается в материале источника.