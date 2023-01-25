Apple начала тестирование прототипов iPhone 15 Pro с перископной камерой

Теперь же он рассказал, что Apple ведёт деловые переговоры с Zhejiang Lante Optics, поставщиком телеобъективов, о поставке компонентов для данного типа камер для новеньких iPhone. Ожидается, что объём поставок достигнет 100 млн единиц.

При этом уже сейчас компания проводит активное тестирование образцов, что позволяет рассчитывать на скорый старт массового производства свежих флагманов.

Напомним, что анонс линейки iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года. По данным интернет-источников, в этот раз все модели серии получат Dynamic Island, который в 2022-м был эксклюзивом Pro-моделей iPhone 14.