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Сегодня 14:12
Apple начала тестировать свой первый iPhone со сгибаемым дисплеем
Об этом сообщили в Bloomberg
Издание Bloomberg подтвердило слухи о том, что американская компания Apple начала тестировать свой первый iPhone со сгибаемым дисплеем.
Об этом сообщил журналист издания Марк Гурман, который ранее уже публиковал проверенные инсайдерские данные об устройствах Apple. Согласно его данным, iPhone со сгибаемым дисплеем будет конкурентом гибким смартфонам южнокорейского гиганта Samsung, а именно Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. По словам автора материала, специалисты Apple уже на протяжении нескольких месяцев тестируют образцы с разными типами дисплеев.
Ранние утечки сообщали о том, что Apple может рассматривать варианты с матрицами OLED и MicroLED. Другие источники отмечали, что на данный момент прототип смартфона Apple со складным экраном находится на начальной стадии разработки и есть вероятность, что компания не станет его производить.