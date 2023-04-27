Apple начнёт блокировать возможности iPhone вне стран продаж. Обойти блокировку невозможно

В настоящее время некоторые функции и приложения на iPhone и iPad недоступны в определённых странах из-за местных законов. Например, в ОАЭ официально запрещено использовать FaceTime. Но большая часть таких ограничений обходятся при помощи изменения настроек устройства.

Запуск countryd сделает обход региональных ограничений куда более сложным процессом. Блокировка будет основана на ряде данных, включая текущее местоположение (определяемое через GPS), код страны маршрутизатора Wi-Fi и информацию, полученную от SIM-карты.

Система определит местоположение пользователя и заблокирует функции, запрещённые в его регионе.

По мнению специалистов, countryd может быть необходима Apple для iOS 17. Именно в этой версии операционной системы ожидается появление возможности устанавливать приложения в обход App Store, но только в Европе.