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Apple начнёт делать устройства в корпусе из титана
Стоит ли ожидать этого материала в грядущих MacBook Pro 14" и 16"?
В сети появилась информация о свежем патенте Apple, в котором говорится о различных способах избавления от оставления отпечатка пальцев на поверхности металла. Это, вместе с прежними утечками, в очередной раз демонстрирует планы компании на выпуск устройств в корпусе из титана.
На изображении, идущем вместе с документом, можно заметить все основные девайсы компании: MacBook, iPad, iPhone и Apple Watch. Gizmochina пишет, что вместе с прошлым патентом, в котором описывался способ создавать эти же девайсы в титановом корпусе, новая утечка является весомым аргументом в пользу того, что Apple может представить первый гаджет из лёгкого сверхпрочного металла в ближайшее время.
Напомним, что прежние утечки также гласили, что в течение 2021 года купертиновцы представят два новых MacBook Pro: с 14 и 16-дюймовым экранами. Устройствам приписывают возвращение HDMI-портов и SD-картридеров. Работать новинки будут на базе нового ARM-чипа Apple M1X.