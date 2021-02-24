Apple начнёт делать устройства в корпусе из титана

На изображении, идущем вместе с документом, можно заметить все основные девайсы компании: MacBook, iPad, iPhone и Apple Watch. Gizmochina пишет, что вместе с прошлым патентом, в котором описывался способ создавать эти же девайсы в титановом корпусе, новая утечка является весомым аргументом в пользу того, что Apple может представить первый гаджет из лёгкого сверхпрочного металла в ближайшее время.