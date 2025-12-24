Apple начнёт массовое тестирование iPhone 18 в январе

Впоследствии планируется, что официальное производство начнётся непосредственно перед китайским Новым годом, который будут праздновать 17 февраля 2026 года. Предположительно, производственная линия iPhone 18 Pro уже запущена, и инсайдеры, на которых ссылается портал GSMArena, указывают на то, что сам телефон не будет отличаться существенными внешними изменениями, как ожидалось раньше.

Пока непонятно, почему Apple решила начать производство iPhone 18 так рано, учитывая, что запланированный запуск по-прежнему ожидается в сентябре. Возможно, это связано с планами вендора по выпуску других продуктов.