Apple начнёт собирать новые модели iPhone за пределами Китая уже в 2025 году

С 2016 года компания начала сборку своих устройств в Индии, и теперь, согласно последним данным от авторитетного аналитика Мин-Чи Куо, она планирует удвоить производственные мощности в стране.

Впервые в истории, новая модель iPhone, предположительно iPhone 17, будет запущена в производство в Индии во II половине 2024 года, что означает, что к осени 2025 года мир увидит устройства, собранные не в Китае.

Это решение отражает уменьшение зависимости Apple от китайских производственных линий и расширение географии производства.

Такой шаг также совпадает с приобретением группой Tata компании Wistron, предыдущего контрактного производителя Apple в Индии. Ожидается, что Tata начнет производство iPhone в Индии как для внутреннего, так и для международного рынка в течение следующих двух с половиной лет.