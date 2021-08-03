Apple начнёт выпускать айфоны с гибким экраном только с 2023 года

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Сегодня в 18:23
Apple начнёт выпускать айфоны с гибким экраном только с 2023 годаНесколько решений для таких экранов уже запатентовано
По словам одного из аналитиков Apple Минг-Чи Куо, первое складное устройство с гибким экраном компания выпустит на рынок, скорее всего, не раньше 2023 года. Аналитик отметил, что гаджет получит 8-дюймовый гибкий экран с разрешением QHD+.
Его слова подтверждает и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он пишет, что прототип смартфона уже разработан. Но, учитывая сколько у Apple планов по выпуску новых устройств, ждать новинку в ближайшее время не стоит. По его словам, это произойдёт не раньше 2023 года.
Отмечается, что Apple запатентовала несколько вариантов своего гибкого экрана для складных айфонов.