Apple начнёт выпускать айфоны с гибким экраном только с 2023 года

Его слова подтверждает и обозреватель Bloomberg Марк Гурман. Он пишет, что прототип смартфона уже разработан. Но, учитывая сколько у Apple планов по выпуску новых устройств, ждать новинку в ближайшее время не стоит. По его словам, это произойдёт не раньше 2023 года.

Отмечается, что Apple запатентовала несколько вариантов своего гибкого экрана для складных айфонов.