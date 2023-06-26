Apple начнёт забивать склады iPhone 15 ещё в июле из-за страха дефицита на старте

По данным IT Home, цепочка поставок купертиновцев уже готовится к производству деталей для нового смартфона, а первая партия устройств может быть готова уже в июле.

При этом имеющиеся отчёты указывают на заметный оптимизм корпорации относительно будущих моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro. Компания ожидает, что они будут пользоваться ещё большим спросом, чем их предшественники — iPhone 13 и iPhone 14.

Так, Apple лишь в 2023 году планирует поставить 89 млн iPhone 15. Для сравнения, в 2022-м, в случае с iPhone 14, речь шла о 78 млн устройств.

Ожидается, что основные производители, такие как Foxconn, Pegatron и Luxshare, традиционно будут заниматься массовым производством новых телефонов. При этом основная доля заказов (60%) достанется Foxconn.

Напомним, что анонс свеженьких iPhone 15 ожидается уже в сентябре.