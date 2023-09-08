Apple наконец-то перейдёт на собственный 5G-модем в 2025 году

Напомним, что Apple приобрела модемный бизнес Intel в 2019 году, но до сих пор использует 5G-модемы от Qualcomm.

Куо утверждает, что первым устройством с новым модемом станет iPhone SE четвёртого поколения. Сейчас в iPhone 14 используется модем Qualcomm X65 для поддержки 5G. Новые модемы будут установлены не только в iPhone, но и в других устройствах бренда с поддержкой сотовой связи.

Однако, из-за проблем в цепочке поставок, массовое производство нового модема столкнулось с трудностями.

Это может привести к задержке запуска технологии 5G от Apple до 2025 года. Компания активно стремится к независимости, что подтверждается и её собственными процессорами серии M для персональных компьютеров.