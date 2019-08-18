Apple намекает на дату анонса iPhone 11

Компания Apple планирует представить новую линейку смартфонов iPhone на пресс-мероприятии, которое состоится 10 сентября 2019 года.

Намёки на это обнаружены в последней бета-версии iOS 13 для разработчиков.

Профильный ресурс iHelp BR первым обратил внимание на изображения во внутренних системных файлах новой ОС. Они показывают главный экран смартфона и планшета с иконкой календаря с датой — 10 сентября.

В прошлом году на аналогичных изображениях показывалось 12 сентября — именно в этот день Apple представила серию iPhone XS.

При этом изображения сборок iOS 13 для старых моделей iPhone и iPad показывают другую дату — 23 сентября 2019 года. Судя по всему, в этот день для них станет доступно обновление iOS 13.