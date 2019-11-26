Apple намерена побить собственный рекорд продаж со следующим поколением iPhone

Так, по прогнозам Apple в следующем году поставки еще неанонсированных iPhone должны превысить 100 млн единиц, при этом важно отметить, что все та же компания надеется на то, что iPhone 11-й серии разойдется тиражом в 80 млн штук. В качестве причин роста продаж Apple называет обновленный дизайн следующего поколения iPhone, а также появление в устройстве поддержки мобильных сетей пятого поколения 5G.

Вообще, следующий год обещает быть очень интересным для фанатов компании, ведь судя по последним данным, 2020 год принесет нам не только iPhone 12, но и iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, которые выйдут в сентябре, а также многострадальный iPhone SE 2, дебют которого намечен на ближайшую весну.