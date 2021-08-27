Apple наняла дополнительных сборщиков смартфонов в ожидании рекордного спроса на iPhone 13

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Вчера в 23:40
Apple наняла дополнительных сборщиков смартфонов в ожидании рекордного спроса на iPhone 13Чтобы не сорвать сроки презентации новинки
Чтобы успеть к дате выхода iPhone 13, компания Foxconn, тайваньский партнёр Apple по сборке айфонов, находится в процессе найма не менее 200 000 новых рабочих. Такое количество персонала объясняется тем, что Apple, кроме проведения презентации, необходимо до конца года отгрузить с производственных линий от 130 до 150 млн айфонов.
По словам заместителя гендиректора Foxconn Сюэ Вана, сейчас на производстве занято недостаточное количество работников, и это является слабым местом компании. Завод по сборке айфонов может вместить до 350 000 человек и носит недвусмысленное название iPhone City. С его конвейеров может сходить 500 000 смартфонов в день. И если сейчас компания сможет трудоустроить необходимое количество работников, то цели своевременного выпуска продукции не будут сорваны.
Напомним, выход iPhone 13 ожидается в сентябре, потому понятна такая спешка партнёра Apple, собирающего 40% всех «яблочных» смартфонов.