Apple наняла дополнительных сборщиков смартфонов в ожидании рекордного спроса на iPhone 13

По словам заместителя гендиректора Foxconn Сюэ Вана, сейчас на производстве занято недостаточное количество работников, и это является слабым местом компании. Завод по сборке айфонов может вместить до 350 000 человек и носит недвусмысленное название iPhone City. С его конвейеров может сходить 500 000 смартфонов в день. И если сейчас компания сможет трудоустроить необходимое количество работников, то цели своевременного выпуска продукции не будут сорваны.

Напомним, выход iPhone 13 ожидается в сентябре, потому понятна такая спешка партнёра Apple, собирающего 40% всех «яблочных» смартфонов.