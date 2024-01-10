Apple нашла способ не позволять установку сторонних приложений на iPhone

Компания утверждает, что App Store не является единственной платформой, а скорее состоит из пяти различных магазинов приложений, каждый из которых предназначен для конкретной операционной системы и устройства Apple, включая iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Apple Watch.

Это заявление было сделано в ходе слушаний в Европейском суде, где Apple оспаривает применение к ней нового закона ЕС, известного как «Закон о цифровом рынке» (DMA).

DMA требует от крупных технологических платформ, включая Apple, разрешить конкуренцию в магазинах приложений на своих устройствах. Компания, в свою очередь, утверждает, что каждый из её App Store является отдельной платформой, и поэтому не должен подчиняться этим правилам.

Кроме того, Apple также заявила, что iMessage не подпадает под действие DMA, поскольку это не платная услуга и не приносит доход за счет продажи оборудования или обработки личных данных.